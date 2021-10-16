رونالدو وفاردي وجها لوجه على ملعب "كينغ باور"

يحل فريق مانشستر يونايتد ضيفا على ليستر سيتي اليوم السبت، في الساعة (15:00) بتوقيت غرينتش، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسيبدأ الإنجليزي بريندان رودجيرس (48 عاما) المدير الفني لفريق ليستر سيتي، بالتشكيلة الأساسية التالية بقيادة مهاجمه جيمي فاردي، لمواجهة "الشياطين الحمر"، على ملعب "كينغ باور" بمدينة ليستر:

The 𝐗𝐈 to face Manchester United 💥#LeiMunpic.twitter.com/NeXdhWsdRC — Leicester City (@LCFC) October 16, 2021

بينما اختار النرويجي، أولي غونار سولشير (48 عاما)، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، التشكيلة الأساسية التالية بقيادة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، لمواجهة "ثعالب" ليستر:

تشكيل الشياطين لمواجهة ليستر بعد ساعة من الآن! ⏳🔴



وش توقعاتكم للمباراة يا شباب؟#يونايتد | #ليستر_يونايتد — مانشستر يونايتد (@ManUtd_AR) October 16, 2021

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 14 نقطة.

في المقابل، يشغل ليستر سيتي المركز الثالث عشر على سلم ترتيب "البريمير ليغ" برصيد 8 نقاط.

المصدر: RT