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مانشستر يونايتد يتعرض لهزيمة ساحقة.. "الثعالب" تفترس "الشياطين الحمر"

الرياضة

مانشستر يونايتد يتعرض لهزيمة ساحقة..
Reuters CARL RECINE
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مني فريق مانشستر يونايتد بهزيمة ساحقة أمام مضيفه ليستر سيتي (2-4) في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ووقع على رباعية فريق "ثعالب" ليستر كل من اللاعبين، البلجيكي يوري تيليمانس، والتركي كاجلار سويونكو، وجيمي فاردي، والزامبي باتسون داكا في الدقائق (31، 78، 83، 90) على الترتيب.

بينما سجل ثنائية "الشياطين الحمر" كل من اللاعبين، ماسون غرينوود، وماركوس راشفورد في الدقيقتين (19 و82) على الترتيب، من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "كينغ باور" بمدينة ليستر.

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وأهدر مانشستر يونايتد 8 نقاط من أصل 9 نقاط في آخر ثلاث مباريات، بعد تعرضه للهزيمة الثانية في آخر ثلاث مباريات تخللهما تعادل واحد، وتراجع إلى المركز الخامس حتى الآن، في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 14 نقطة.

في المقابل، تقدم ليستر سيتي إلى المركز الحادي عشر على سلم ترتيب "البريمير ليغ" حتى الآن، برصيد 11 نقطة، وبانتظار بقية مباريات هذه الجولة أيضا.

المصدر: RT 

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