الدوري الإنجليزي.. نيوكاسل يؤسس لحقبة جديدة مع ملاكه السعوديين

تصدر نادي نيوكاسل، الذي يصارع للبقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، عناوين الصحف العالمية بتأسيسه لحقبة جديدة مع مالكيه الجدد السعوديين، وذلك عندما سيستضيف توتنهام.

ويستضيف نيوكاسل على ملعبه "سانت جيمس بارك"، نادي توتنهام، بعد غد الأحد، في أبرز مباريات المرحلة الثامنة من الدوري الإنجليزي.

ويحلم عشاق نيوكاسل أن يستعيد النادي أمجاده عقب استحواذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الذي يرأسه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، على هذا النادي صاحب التاريخ الكبير والجماهيرية العريضة، لكن المتعثر كرويا منذ سنوات.

وبات بإمكان نيوكاسل أن يتطلع إلى مستقبل مشرق بعدما تم ضخ 418 مليون دولار لشراء 80 في المئة من أسهم النادي، خصوصا مع رحيل المالك القديم، مايك آشلي، والقدرة المالية الكبيرة للمالكين الجدد المستعدين لانفاق الملايين لجعل الفريق قوة لا يستهان بها في السنوات المقبلة.

ولكن قبل أن يحذو نيوكاسل حذو مانشستر سيتي المملوك من الإماراتيين، يتوجب عليه بداية تحقيق انتصاره الأول في "البريميرليغ" هذا الموسم من خلال الفوز على توتنهام العنيد، صاحب المركز الثامن في ترتيب الدوري.

ويحتل نيوكاسل حاليا المركز الـ19 قبل الأخير برصيد ثلاث نقاط من ثلاثة تعادلات وأربع هزائم، ويتوجب عليه الانتفاضة في الجولات المقبلة لتفادي الهبوط إلى الدرجة الأدنى.

المصدر: وكالات