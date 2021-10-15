بيليه يطمئن عشاقه في أول ظهور له بعد خضوعه لعملية جراحية

أكد أسطورة كرة القدم، البرازيلي بيليه، على وسائل التواصل الاجتماعي، أنه "في حالة جيدة" بعد أسبوعين من خروجه من المستشفى حيث خضع لعملية جراحية بسبب ورم في القولون.

وقال بيليه مازحا في مقطع فيديو نشر على حسابين على "إنستغرام" من بناته: "الحمد لله أنا بخير، أنا أفضل، حتى أنني مستعد للعب يوم الأحد".

وأضاف "بجدية أكثر، أشكركم على كل شيء وشكرا لكل من منحني القوة وسأكون معكم قريبا جدا".

وبدا بيليه، في أول فيديو له منذ خروجه من مستشفى ساو باولو، حيث أمضى شهرا في العلاج، مبتسما وفي مزاج جيد.

وأدخل بيليه، واسمه الحقيقي إدسون أرانتس دو ناسيمنتو، وسيحتفل بعيد ميلاده الـ81 في 23 أكتوبر الحالي، أدخل إلى المستشفى في 31 أغسطس الماضي لإجراء فحوص روتينية حيث تم اكتشاف اشتباه إصابته بورم في القولون.

وخضع "الملك" لعملية جراحية بعد أربعة أيام، ثم أمضى عشرة أيام في وحدة العناية المركزة، حيث عاد إليها لفترة وجيزة بعد أيام قليلة بسبب صعوبات في التنفس، قبل أن يخرج من المستشفى في 30 سبتمبر الماضي.

المصدر: وكالات