الدوري الفرنسي يعارض خطط إقامة كأس العالم كل عامين

تبنى مجلس إدارة الدوري الفرنسي لكرة القدم، قرارا يعارض خطط إقامة كأس العالم كل عامين، مشيرا إلى أن البطولة تراث عالمي لا يجب أن "يهمش" كما أن مثل هذه الخطوة ستعيق الفعاليات.

وقال الدوري الفرنسي في بيان: "دون تشاور مسبق، يريد الفيفا اتخاذ قرار يصب في مصلحته فقط، وأثره سلبي لا يمكن إصلاحه على الدوريات المحلية والأندية التي توظف اللاعبين. هذا المشروع سيشهد أيضا إطالة للفترات الدولية، وهو ما سيعرقل بشكل كبير الدوريات المحلية ويدفع المشجعين لفقدان الاهتمام".

وأضاف: "تطوير كرة القدم لا يعتمد فقط على كأس العالم، وإنما أيضا وقبل كل شيء على الدوريات المحلية. وفي هذا الصدد، سيكون من الأفضل للفيفا أن يروج لتطوير الدوريات المحترفة في الأماكن التي تفتقر إليها، فضلا عن البطولات المحلية".

وكان رئيس الـ"فيفا"، جياني إنفانتينو، اقترح إقامة كأس العالم كل عامين بدلا من أربعة أعوام، لمنح مزيد من فرص اللعب والاستضافة للدول التي نادرا ما تتأهل للبطولة أو لا تتأهل على الإطلاق.

وأشرف الـ"فيفا" بالفعل على توسيع بطولة كأس العالم من 32 إلى 48 فريقا في نسخة عام 2026 في أمريكا الشمالية.

المصدر: أ ب