صلاح ينال جائزة جديدة في الدوري الإنجليزي

توج النجم المصري محمد صلاح، المحترف في صفوف نادي ليفربول، بجائزة جديدة في مسيرته الحافلة بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين بالدوري الإنجليزي، اليوم الخميس، عبر حسابها في موقع "تويتر"، فوز صلاح بجائزة أفضل لاعب عن شهر سبتمبر بتصويت الجماهير.

كما احتفل نادى ليفربول على صفحته الرسمية بتتويج صلاح قائلا: "بكل جدارة واستحقاق.. بعد تصويت الجماهير، جائزة أفضل لاعب في شهر سبتمبر المقدمة من رابطة اللاعبين المحترفين تذهب إلى الملك محمد صلاح".

بكل جدارة واستحقاق💪



بعد تصويت الجماهير، جائزة أفضل لاعب في شهر سبتمبر المقدمة من رابطة اللاعبين المحترفين تذهب إلى الملك محمد صلاح👑🔴 pic.twitter.com/J5ZFXwLkuN — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) October 14, 2021

ويواصل صلاح تألقه مع ليفربول هذا الموسم، حيث يتصدر قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد ستة أهداف، متساويا مع جيمي فاردي، مهاجم ليستر سيتي.

وسجل اللاعب المصري نصف حصيلته التهديفية في الدوري الإنجليزي خلال ثلاث مباريات خاضها الشهر الماضي، حيث هز شباك أندية كريستال بالاس، ليدز يونايتد، وبرينتفورد.

المصدر: وكالات