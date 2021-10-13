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المغربي بوفال يسجل هدفا عالميا في تصفيات مونديال قطر (فيديو)

الرياضة

المغربي بوفال يسجل هدفا عالميا في تصفيات مونديال قطر (فيديو)
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أحرز سفيان بوفال، هدفا رائعا خلال اللقاء الذي جمع أمس الثلاثاء منتخب المغرب بنظيره الغيني (4-1)، في مباراة مؤجلة من الجولة الثانية للمجموعة التاسعة بتصفيات إفريقيا لمونديال قطر.

وسجل بوفال، الذي دخل بديلا، الهدف الرابع لـ"أسود الأطلس"، في الدقيقة 89، بمقصية خلفية رائعة اكتفى على إثرها الحارس الغيني بمتابعة الكرة بعينيه وهي تتهادى إلى شباكه.

ورفع المغرب رصيده إلى 12 نقطة بالعلامة الكاملة في صدارة المجموعة التاسعة، وبفارق ثماني نقاط عن غينيا بيساو صاحبة المركز الثاني قبل جولتين من النهاية.

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وأصبح المنتخب المغربي، أول منتخب عربي يبلغ الدور الحاسم في تصفيات إفريقيا لمونديال قطر، وثاني المتأهلين بشكل عام إلى هذا الدور، بعد السنغال التي حققت أيضا العلامة الكاملة في المجموعة الثامنة، بحصولها على 12 نقطة في أول 4 مباريات.

المصدر: RT

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