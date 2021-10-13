المغربي بوفال يسجل هدفا عالميا في تصفيات مونديال قطر (فيديو)

أحرز سفيان بوفال، هدفا رائعا خلال اللقاء الذي جمع أمس الثلاثاء منتخب المغرب بنظيره الغيني (4-1)، في مباراة مؤجلة من الجولة الثانية للمجموعة التاسعة بتصفيات إفريقيا لمونديال قطر.

وسجل بوفال، الذي دخل بديلا، الهدف الرابع لـ"أسود الأطلس"، في الدقيقة 89، بمقصية خلفية رائعة اكتفى على إثرها الحارس الغيني بمتابعة الكرة بعينيه وهي تتهادى إلى شباكه.

What a beautiful Goal for Sofiane Boufalpic.twitter.com/EHMCKmVecD — ENDM 🇲🇦 (@ENDM_Twit) October 12, 2021

ورفع المغرب رصيده إلى 12 نقطة بالعلامة الكاملة في صدارة المجموعة التاسعة، وبفارق ثماني نقاط عن غينيا بيساو صاحبة المركز الثاني قبل جولتين من النهاية.

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وأصبح المنتخب المغربي، أول منتخب عربي يبلغ الدور الحاسم في تصفيات إفريقيا لمونديال قطر، وثاني المتأهلين بشكل عام إلى هذا الدور، بعد السنغال التي حققت أيضا العلامة الكاملة في المجموعة الثامنة، بحصولها على 12 نقطة في أول 4 مباريات.

المصدر: RT