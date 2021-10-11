إطلاق دعوة لمنح محمد صلاح الكرة الذهبية .. بعد حملات دعم بنزيما

دعا المصري أحمد حسام "ميدو"، نجم الزمالك وتوتنهام الإنجليزي سابقا، إلى دعم مواطنه محمد صلاح، مهاجم فريق ليفربول، لمنحه الكرة الذهبية، مشيرا إلى أنها ليست بعيدة هذه المرة.

وكتب ميدو، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "يجب أن نتحد جميعا وندعم صلاح للفوز بالكرة الذهبية.. الإعلام الفرنسي يدعم بنزيما ودراويش ميسي يدعموه والإعلام البافاري يدعم ليفاندوفيسكي".

وأضاف: "هذه أقرب فرصه من الممكن ان يفوز بالجائزة لاعب عربي وإفريقي...يجب أن نطلق حملة قوية لدعم صلاح وأن نظهر للعالم قوة الإعلام العربي!".

يجب ان نتحد جميعا وندعم #صلاح للفوز بالكرة الذهبية.. الاعلام الفرنسي يدعم بنزيمه ودراويش ميسي يدعموه والاعلام الباڤاري يدعم ليڤاندوڤيسكي…هذه اقرب فرصه من الممكن ان يفوز بالجائزه لاعب عربي وافريقي…يجب ان نطلق حملة قوية لدعم #صلاح 🙏🏽🙏🏽🙏🏽 وان نظهر للعالم قوة الاعلام العربي! — Mido (@midoahm) October 11, 2021

وهنأ الحساب الرسمي لنادي ريال مدريد على موقع "تويتر" مهاجمه الفرنسي كريم بنزيما ومنتخب بلاده بالفوز بلقب بطل النسخة الثانية من دوري أمم أوروبا، بعد الفوز على إسبانيا بهدفين مقابل هدف واحد، أمس الأحد، على ملعب "جوزيبي مياتزا" في ضواحي سان سيرو بمدينة ميلانو الإيطالية.

وأرفق الحساب الرسمي للنادي الملكي التهنئة بعبارة: "الكرة الذهبية" في إشارة إلى منحه الجائزة لأول مرة في تاريخه.

وأعلنت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية الشهيرة، التي تقدم جائزة الكرة الذهبية، عن قائمة من 30 لاعبا مرشحا للتنافس على الجائزة، والتي ضمت بجوار صلاح وبنزيما، كلا من الجزائري رياض محرز والبرازيلي نيمار والثنائي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ميسي وغيرهم.

ومن المقرر أن يقام حفل في 29 من نوفمبر المقبل، على مسرح "شاتليه" بالعاصمة الفرنسية باريس.

يذكر أن مجلة "فرانس فوتبول" قد ألغت حفل منح جائزة الكرة الذهبية في العام الماضي، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في العالم.

المصدر: وكالات