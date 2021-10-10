فرنسا تتوج بكأس النسخة الثانية لدوري الأمم الأوروبية على حساب إسبانيا (فيديو)

توج المنتخب الفرنسي بلقب النسخة الثانية من بطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم بفوزه على نظيره الإسباني 2-1 في النهائي الذي جمعهما اليوم الأحد على ملعب "سان سيرو" في مدينة ميلان.

وافتتح المنتخب الإسباني باب التسجيل في الدقيقة الـ64 عن طريق ميكيل أويارزابال، وعادل كريم بنزيما سريعا للمنتخب الفرنسي بعدها بدقيقتين.

Оярсабаль разбудил матч на «Сан-Сиро». Испанцы улетели в атаку и открыли счет 🇪🇸 pic.twitter.com/mJfYbg5XpA — Матч ТВ (@MatchTV) October 10, 2021

🤩🤩🤩 Шикарный гол Бензема. Шикарнейший!



Карим исполнил как следующий обладатель «Золотого мяча»? pic.twitter.com/kvnKiqgmkh — Матч ТВ (@MatchTV) October 10, 2021

وفي الدقيقة الـ80 سجل كيليان مبابي هدف التقدم الغالي لمنتخب "الديوك"، لتنتهي المباراة النهائية بفوز فرنسا بنتيجة 2-1.

🤷‍♂️ Самый спорный момент матча. Вот так Мбаппе убегал за победным голом



Судьи решили, что касание Гарсии было, а офсайд нет. А что скажешь ты? 👇 pic.twitter.com/UAmw3wq01b — Матч ТВ (@MatchTV) October 10, 2021

وأصبح المنتخب الفرنسي أول من يحقق كأس العالم وأمم أوروبا ودوري الأمم الأوروبية.

🇫🇷 France become the first team to win the World Cup, the EURO and the Nations League! 👏👏👏#NationsLeaguepic.twitter.com/iTn8fjVNZr — UEFA Nations League (@EURO2024) October 10, 2021

يذكر أن المنتخب الإيطالي أحرز المركز الثالث بعد فوزه على نظيره البلجيكي بنتيجة 2-1 في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع والتي جرت أحداثها في وقت سابق اليوم.

⏰ RESULT ⏰



🇫🇷 Benzema & Mbappé net as France become champions 👏

🇪🇸 Spain defeated in Milan final after taking lead



🤔 Who impressed you?#NationsLeague — UEFA Nations League (@EURO2024) October 10, 2021

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الجدير بالذكر أن النسخة الأولى من بطولة دوري الأمم الأوروبية رفعت كأسها البرتغال بعد فوزها في النهائي على هولندا بهدف دون مقابل عام 2019.

المصدر: RT