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فرنسا تتوج بكأس النسخة الثانية لدوري الأمم الأوروبية على حساب إسبانيا (فيديو)

الرياضة

فرنسا تتوج بكأس النسخة الثانية لدوري الأمم الأوروبية على حساب إسبانيا (فيديو)
Reuters Alberto Lingria
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توج المنتخب الفرنسي بلقب النسخة الثانية من بطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم بفوزه على نظيره الإسباني 2-1 في النهائي الذي جمعهما اليوم الأحد على ملعب "سان سيرو" في مدينة ميلان.

وافتتح المنتخب الإسباني باب التسجيل في الدقيقة الـ64 عن طريق ميكيل أويارزابال، وعادل كريم بنزيما سريعا للمنتخب الفرنسي بعدها بدقيقتين.

وفي الدقيقة الـ80 سجل كيليان مبابي هدف التقدم الغالي لمنتخب "الديوك"، لتنتهي المباراة النهائية بفوز فرنسا بنتيجة 2-1.

وأصبح المنتخب الفرنسي أول من يحقق كأس العالم وأمم أوروبا ودوري الأمم الأوروبية.

يذكر أن المنتخب الإيطالي أحرز المركز الثالث بعد فوزه على نظيره البلجيكي بنتيجة 2-1 في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع والتي جرت أحداثها في وقت سابق اليوم.

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الجدير بالذكر أن النسخة الأولى من بطولة دوري الأمم الأوروبية رفعت كأسها البرتغال بعد فوزها في النهائي على هولندا بهدف دون مقابل عام 2019.

المصدر: RT

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