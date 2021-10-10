إيطاليا تفوز على بلجيكا وتحرز المركز الثالث لبطولة دوري الأمم الأوروبية (فيديو)

أحرز المنتخب الإيطالي المركز الثالث لبطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم بفوزه اليوم الأحد بنتيجة 2-1 على نظيره البلجيكي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وبعد شوط أول سلبي النتيجة، افتتح "الآزوري" باب التسجيل بعد دقيقة واحدة من انطلاق الشوط الثاني عن طريق نجمه نيكولو باريلا، وعزز زميله دومينيكو بيراردي تقدم إيطاليا من ركلة جزاء في الدقيقة الـ65.

وقبل 4 دقائق من نهاية الوقت الأصلي قلصت بلجيكا النتيجة بهدف سجله كارليس دي كيتيلار، لتنتهي المباراة بنتيجة 2-1 لصالح المنتخب الإيطالي.

Барелла выстрелил из пушки по бельгийским воротам. Без шансов для Куртуа 😲



Так итальянцы повели в матче за третье место Лиги наций. А сейчас Бельгия проигрывает уже два мяча pic.twitter.com/dOUDTKKQ53 — Матч ТВ (@MatchTV) October 10, 2021

وخسرت بلجيكا في الدور نصف النهائي للبطولة أمام فرنسا بطلة العالم بنتيجة 3-2، فيما خسرت إيطاليا بطلة "يورو 2020" في قبل النهائي أمام إسبانيا 2-1.

وسيتنافس المنتخبان الإسباني والفرنسي على رفع كأس البطولة على ملعب "سان سيرو" في مدينة ميلان الإيطالية، اليوم الأحد في تمام الساعة 21:45 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة.

🇮🇹 Italy back to winning ways to claim third place 👏#NationsLeague — UEFA Nations League (@EURO2024) October 10, 2021

المصدر: RT