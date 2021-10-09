تصفيات مونديال قطر.. "أسود الأطلس" تنقض على غينيا بيساو بثلاثية (فيديو)
تغلب المنتخب المغربي على منتخب غينيا بيساو بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن الجولة الرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم "قطر 2022".
وسجل ثلاثية "أسود الأطلس" أيوب الكعبي "هدفين" في الدقيقتين 10 و69 وأيمن برقوق في الدقيقة الـ20 من عمر اللقاء.
🎥| المنتخب الوطني المغربي يتغلب على مستضيفه منتخب غينيا بيساو بنتيجة 3-0 "أهداف المواجهة" #تصفيات_كأس_العالم#قطر_2022#الجولة_الرابعة— Arryadia TV (@arryadiatv) October 9, 2021
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وبهذا الفوز، رفع المنتخب المغربي رصيده إلى 9 نقاط معززا صدارته للمجموعة التاسعة ولديه مباراة مؤجلة مع غينيا، فيما تجمد رصيد غينيا بيساو عند 4 نقاط في مركز الوصافة.
وفي وقت سابق اليوم ساد التعادل الإيجابي 2-2 مواجهة المنتخبين السوداني والغاني، ليرفع السودان رصيده إلى نقطتين في المركز الرابع والأخير في المجموعة التاسعة، فيما رفع المنتخب الغيني رصيده إلى 3 نقاط في المركز الثالث.
المصدر: RT
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