تصفيات مونديال قطر.. السودان يفرض التعادل على غينيا في الوقت القاتل

فرض المنتخب السوداني التعادل الإيجابي 2-2 على نظيره الغيني في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الـ9 للتصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال قطر.

وافتتحت غينيا باب التسجيل في الدقيقة الـ48 عن طريق خوسي كانتي، وعادل للسودان أحمد حامد محمود في الدقيقة الـ64.

وعاد المنتخب الغيني للتقدم سريعا في الدقيقة الـ67 عن طريق نجمه محمد بايو.

وقبل نهاية الوقت الأصلي من المباراة بدقيقتين اقتنص السودان هدف التعادل عن طريق أمير كمال.

🔴 | المنتخب الوطني يتعادل "2-2" مع غينيا في الجولة الرابعة المجموعة التاسعة تصفيات كأس العالم قطر2022 pic.twitter.com/I3HCiLyjdl — SFA-Sudan Football Association (@SFA1936) October 9, 2021

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وبهذا التعادل، تقاسم الفريقان نقاط المباراة، حيث رفع السودان رصيده إلى نقطتين في المركز الرابع والأخير في المجموعة التاسعة، ورفع المنتخب الغيني رصيده إلى 3 نقاط في المركز الثالث.

ويتصدر المنتخب المغربي المجموعة برصيد 6 نقاط بعد فوزه الكبير بخماسية نظيفة أول أمس على غينيا بيساو الوصيف (4 نقاط) ضمن الجولة الثالثة، وسيتجدد لقاء الفريقين في وقت لاحق اليوم السبت ضمن الجولة الرابعة.

المصدر: RT