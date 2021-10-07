فرنسا تقلب الطاولة على بلجيكا وتضرب موعدا ناريا مع إسبانيا في نهائي دوري الأمم (فيديو)

قلب المنتخب الفرنسي تأخره بهدفين أمام نظيره البلجيكي إلى فوز مثير 3-2 في المباراة التي جمعتها اليوم الخميس ضمن الدور نصف النهائي لبطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

وافتتح المنتخب البلجيكي باب التسجيل في الدقيقة الـ37 عن طريق يانيك فيريرا كاراسكو.

Карраско запутал вообще всех – даже вратаря 😱⚽️



Льорис двинулся вообще в другую сторону. Янник-Феррейра четко подловил на противоходе и забил первый гол бельгийцев 🔥 pic.twitter.com/R7Lrn4pIIy — Матч ТВ (@MatchTV) October 7, 2021

وعزز روميلو لوكاكو النتيجة بتسجيله الهدف الثاني لبلجيكا بعدها بثلاث دقائق (د.40).

Ну просто монструозный Лукаку 💥💥💥



Обманул защитника ➡ бомбанул в ближний ➡ второй гол Бельгии готов 🔥 pic.twitter.com/ABzKT5mgpI — Матч ТВ (@MatchTV) October 7, 2021

وفي الشوط الثاني انتفض منتخب "الديوك" وقلب الطاولة على منتخب "الشياطين الحمر" بتسجيله لثلاثة أهداف متتالية حملت توقيع كريم بنزيما وكيليان مبابي من ركلة جزاء وثيو هيرنانديز في الدقائق 62 و69 و90 على الترتيب.

Вот это форвард, вот это настоящий форвард 😎



Бензема получил мяч и легко разобрался с соперниками. У Карима уже 11 голов в 11 матчах в сезоне 🔥



Мощь 💪 pic.twitter.com/R2nkBm5QwW — Матч ТВ (@MatchTV) October 7, 2021

Гризманн заработал очень важный пенальти для Франции ⚽💥



Антуан получил по ногам, а Мбаппе без проблем реализовал 11-метровый. Так продолжался камбэк французов 😱 pic.twitter.com/VmUGebT7vr — Матч ТВ (@MatchTV) October 7, 2021

وضرب المنتخب الفرنسي موعدا ناريا في نهائي البطولة مع المنتخب الإسباني الذي تغلب أمس الأربعاء في المباراة الأولى من المربع الذهبي على نظيره الإيطالي بنتيجة 2-1.

المصدر: RT