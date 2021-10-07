 
مباشر

فرنسا تقلب الطاولة على بلجيكا وتضرب موعدا ناريا مع إسبانيا في نهائي دوري الأمم (فيديو)

الرياضة

فرنسا تقلب الطاولة على بلجيكا وتضرب موعدا ناريا مع إسبانيا في نهائي دوري الأمم (فيديو)
Reuters Massimo Pinca
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rgfr

قلب المنتخب الفرنسي تأخره بهدفين أمام نظيره البلجيكي إلى فوز مثير 3-2 في المباراة التي جمعتها اليوم الخميس ضمن الدور نصف النهائي لبطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

وافتتح المنتخب البلجيكي باب التسجيل في الدقيقة الـ37 عن طريق يانيك فيريرا كاراسكو.

وعزز روميلو لوكاكو النتيجة بتسجيله الهدف الثاني لبلجيكا بعدها بثلاث دقائق (د.40).

وفي الشوط الثاني انتفض منتخب "الديوك" وقلب الطاولة على منتخب "الشياطين الحمر" بتسجيله لثلاثة أهداف متتالية حملت توقيع كريم بنزيما وكيليان مبابي من ركلة جزاء وثيو هيرنانديز في الدقائق 62 و69 و90 على الترتيب.

وضرب المنتخب الفرنسي موعدا ناريا في نهائي البطولة مع المنتخب الإسباني الذي تغلب أمس الأربعاء في المباراة الأولى من المربع الذهبي على نظيره الإيطالي بنتيجة 2-1.

المصدر: RT 

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا