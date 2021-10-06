دوري الأمم.. إسبانيا تثأر من إيطاليا وتوقف سلسلة "الآزوري" القياسية بعدم الهزيمة (فيديو)
تأهل المنتخب الإسباني إلى المباراة النهائية لبطولة دوري الأمم الأوروبية بفوزه على نظيره الإيطالي 2-1 في المباراة التي جمعتهما يوم الأربعاء على ملعب "سان سيرو" في مدينة ميلان.
وافتتح المهاجم الإسباني فيران توريس التسجيل عند الدقيقة الـ17 من عمر اللقاء.
#ITAESP#Spain#NationsLeague— Ronard Addo (@ronard_addo) October 6, 2021
Italy 0 - [1] Spain | GOAL! Ferran Torres
Follow me to never miss any goal highlights
pic.twitter.com/w6s1Puhhty
وتلقى المنتخب الإيطالي ضربة موجعة في الدقيقة الـ42 بتعرض قائده ليوناردو بونوتشي للطرد بعد نيله الإنذار الثاني عقب تدخل عنيف على سيرجيو بوسكيتس.
Here’s a look at the Leonardo Bonucci red card in today’s Nations League semi-final game. #ITAESP#NationsLeague#Italy#Spain#Azzurri#LaRoja— Ronard Addo (@ronard_addo) October 6, 2021
pic.twitter.com/5yDWiLNDtq
وعزز توريس تقدم "الماتادور" الإسباني بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا عن الضائع للشوط الأول.
#ITAESP#Spain#NationsLeague— Ronard Addo (@ronard_addo) October 6, 2021
Italy 0 - [2] Spain | GOAL! Ferran Torres
Follow me to never miss any goal highlights
pic.twitter.com/ly3pvbGhpp
وقلص المنتخب الإيطالي النتيجة بتسجيله هدفا عن طريق لورينزو بيليغريني في الدقيقة الـ83.
وسيواجه المنتخب الإسباني في نهائي البطولة، الفائز من المواجهة الثانية في الدور قبل النهائي والتي تجمع غدا الخميس المنتخبين الفرنسي والبلجيكي.
المصدر: RT
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