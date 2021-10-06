دوري الأمم.. إسبانيا تثأر من إيطاليا وتوقف سلسلة "الآزوري" القياسية بعدم الهزيمة (فيديو)

تأهل المنتخب الإسباني إلى المباراة النهائية لبطولة دوري الأمم الأوروبية بفوزه على نظيره الإيطالي 2-1 في المباراة التي جمعتهما يوم الأربعاء على ملعب "سان سيرو" في مدينة ميلان.

وافتتح المهاجم الإسباني فيران توريس التسجيل عند الدقيقة الـ17 من عمر اللقاء.

#ITAESP#Spain#NationsLeague

Italy 0 - [1] Spain | GOAL! Ferran Torres



Follow me to never miss any goal highlights

pic.twitter.com/w6s1Puhhty — Ronard Addo (@ronard_addo) October 6, 2021

وتلقى المنتخب الإيطالي ضربة موجعة في الدقيقة الـ42 بتعرض قائده ليوناردو بونوتشي للطرد بعد نيله الإنذار الثاني عقب تدخل عنيف على سيرجيو بوسكيتس.

وعزز توريس تقدم "الماتادور" الإسباني بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا عن الضائع للشوط الأول.

#ITAESP#Spain#NationsLeague

Italy 0 - [2] Spain | GOAL! Ferran Torres



Follow me to never miss any goal highlights

pic.twitter.com/ly3pvbGhpp — Ronard Addo (@ronard_addo) October 6, 2021

وقلص المنتخب الإيطالي النتيجة بتسجيله هدفا عن طريق لورينزو بيليغريني في الدقيقة الـ83.

وسيواجه المنتخب الإسباني في نهائي البطولة، الفائز من المواجهة الثانية في الدور قبل النهائي والتي تجمع غدا الخميس المنتخبين الفرنسي والبلجيكي.

المصدر: RT