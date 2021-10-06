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لافتة كبيرة على أحد جسور ميلان تهاجم دوناروما

الرياضة

لافتة كبيرة على أحد جسور ميلان تهاجم دوناروما
Reuters Alessandro Garofalo
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قامت مجموعة من جماهير ميلان الإيطالي بتعليق لافتة عملاقة على أحد جسور مدينة ميلان التي يستضيف ملعبها "سان سيرو" المباراة المرتقبة اليوم بين منتخبي إيطاليا وإسبانيا.

وتضمنت اللافتة رسالة غاضبة إلى حارس المنتخب الإيطالي جانلويجي دوناروما البالغ 22 عاما بسبب رحيله الصيف الفائت إلى باريس سان جيرمان بعد نهاية عقده مع "الروسونيري" ورفضه جميع عروض التجديد التي قدمت له.

وكتب على اللافتة: "دوناروما غير مرحب بك في ميلان مرة ثانية" بالإضافة للعديد من الألفاظ السيئة. 

ويستضيف ملعب "سان سيرو" الليلة مباراة المنتخبين الإيطالي والإسباني ضمن نصف نهائي بطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

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وسيكون للمباراة طابع خاص بالنسبة للحارس دوناروما بسبب عودته للمرة الأولى لملعب فريقه السابق.

ويبدو أن اللافتة تأتي ردا على التصريحات التي أدلى بها دوناروما في المؤتمر الصحفي على هامش المباراة حين قال: "سيبقى ميلان في قلبي وسأكون حزينا إذا لم يكن الاستقبال جيدا، وآمل ألا يحدث أي شيء قبيح في الملعب".

يذكر أن رحيل دوناروما عن ميلان ترك حالة من الغضب الكبير بين جماهير النادي الإيطالي العريق، والتي أتهمته بتفضيل الجانب المادي، على البقاء ضمن الفريق الذي بدأ في صفوفه بعمر الـ16.

المصدر: وكالات

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