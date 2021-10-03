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جدول الدوري الإنجليزي بعد الجولة السابعة وترتيب أفضل الهدافين

الرياضة

جدول الدوري الإنجليزي بعد الجولة السابعة وترتيب أفضل الهدافين
RT Reuters
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انتزع فريق تشيلسي صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، من ليفربول الذي تعادل مع ضيفه مانشستر سيتي (2-2) مساء الأحد، في ختام منافسات الجولة السابعة "للبريمير ليغ".

وتربع تشيلسي على عرش صدارة الدوري برصيد 16 نقطة، بعد فوزه على ضيفه ساوثهامبتون (3-1) في المباراة التي جمعتهما مساء يوم السبت، على ملعب "ستامفورد بريدج" في العاصمة لندن.

بينما تعادل فريق ليفربول مع ضيفه مانشستر سيتي (2-2) بعد "الملحمة الكروية" التي جمعتهما مساء يوم الأحد، على ملعب "أنفيلد".

وفي ما يلي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد نهاية مباريات الجولة السابعة:

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1- تشيلسي، 16 نقطة

2- ليفربول، 15 نقطة

3- مانشستر سيتي، 14 نقطة

4- مانشستر يونايتد، 13 نقطة

5- إيفرتون، 14 نقطة

6- برايتون، 14 نقطة

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7- برينتفورد، 12 نقطة

8- توتنهام هوتسبير، 12 نقطة

9- وست هام يونايتد، 12 نقطة

10- أستون فيلا، 10 نقاط

11- أرسنال، 10 نقاط

12- وولفرهامبتون، 9 نقاط

13- ليستر سيتي، 8 نقاط

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14- كريستال بالاس، 7 نقاط

15- واتفورد، 7 نقاط

16- ليدز يونايتد، 6 نقاط

17- ساوثهامبتون، 4 نقاط

18- بيرنلي، 3 نقاط

19 نيوكاسل يونايتد، 3 نقاط

20- نورويتش سيتي، نقطة واحدة.

جدول الدوري الإنجليزي بعد الجولة السابعة وترتيب أفضل الهدافين
premierleague

وفيما يلي ترتيب أفضل هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد نهاية منافسات الجولة السابعة:

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1- المصري محمد صلاح (ليفربول) – 6 أهداف

- الإنجليزي جيمي فاردي (ليستر سيتي) – 6 أهداف

3- الإنجليزي ميشيل أنطونيو (وست هام يونايتد) – 5 أهداف

4- البرتغالي برونو فيرنانديز (مانشستر يونايتد) – 4 أهداف

- السنغالي ساديو ماني (ليفربول) – 4 أهداف

- الفرنسي نيال موباي (برايتون) – 4 أهداف

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- السنغالي إسماعيلا سار (واتفورد) – 4 أهداف

8- الجزائري سعيد بن رحمة (وست هام يونايتد) – 3 أهداف

- الإنجليزي دومينيك كالفيرت ليوين (إيفرتون) – 3 أهداف

- البرازيلي رافينها (ليدز يونايتد) – 3 أهداف

- البرتغالي كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد) – 3 أهداف

- الإنجليزي ديماراي غراي (إيفرتون) – 3 أهداف

- الإنجليزي ماسون غرينوود (مانشستر يونايتد) – 3 أهداف

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- الكوري الجنوبي هوانغ هي تشان (وولفرهامبتون) – 3 أهداف

- البلجيكي روميلو لوكاكو (تشيلسي) – 3 أهداف

- البرتغالي ديوغو جوتا (ليفربول) – 3 أهداف.

- الكوري الجنوبي هيونغ مين سون  (توتنهام هوتسبير) – 3 أهداف

- الإنجليزي أندروس تاونسيند (إيفرتون) – 3 أهداف.

جدول الدوري الإنجليزي بعد الجولة السابعة وترتيب أفضل الهدافين
premierleague

المصدر: RT 

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