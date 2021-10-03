فاردي يتجاوز صلاح

تعادل فريق ليستر سيتي مع مضيفه كريستال بالاس (2-2) في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتقدم لستر سيتي بهدفين من دون رد، سجلهما كل من المهاجمين، النيجيري كيليتشي إيهياناتشو والإنجليزي جيمي فاردي في الدقيقتين (31 و37) على الترتيب. ورد أصحاب الأرض بالمثل في الشوط الثاني، عبر كل من، لاعب خط الوسط الفرنسي ميشال أوليس، والمدافع الغاني جيفري شلوب عند الدقيقتين (61 و72) على الترتيب، من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "سيلهرست بارك" في العاصمة لندن.

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وانفرد جيمس فاردي بصدارة هدافي "البريمير ليغ" برصيد 6 أهداف، مبتعدا بفارق هدف عن الثنائي النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول والإنجليزي ميشيل أنطونيو مهاجم وست هام يونايتد.

ولدى محمد صلاح فرصة لمعادلة فاردي وحتى تجاوزه، عندما يواجه مع فريقه "الريدز" فريق مانشستر سيتي في وقت لاحق من اليوم أيضا، على ملعب "أنفيلد".

بينما أخفق ميشيل أنطونيو في التسجيل خلال مباراة فريقه وست هام يونايتد الذي خسر في عقر داره أمام ضيفه برينتفورد (1-2) اليوم أيضا.

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ورفع ليستر سيتي رصيده بعد هذا التعادل إلى 8 نقاط، وتراجع إلى المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري.

بينما تراجع كريستال بالاس إلى المركز الرابع عشر على سلم ترتيب "البريمير ليغ" برصيد 7 نقاط.

المصدر: RT