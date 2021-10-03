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شاهد.. صلاح يحسم واحدة من أقوى المباريات بين ليفربول ومانشستر سيتي بهدف مذهل

الرياضة

شاهد.. صلاح يحسم واحدة من أقوى المباريات بين ليفربول ومانشستر سيتي بهدف مذهل
Reuters Carl Recine
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أعاد فريق ليفربول إلى الأذهان مباراته المثيرة أمام ضيفه مانشستر سيتي (4-3) التي جمعتهما يوم الأحد 14 أبريل 2018، ضمن الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ونشر الحساب الرسمي لفريق ليفربول على موقع "تويتر" شريط الأهداف لتلك المباراة التي حسمها النجم المصري محمد صلاح بهدف رائع سجله في الدقيقة 68 من زمن اللقاء على ملعب "أنفيلد".

ووقع على رباعية "الريدز" كل من اللاعبين، أليكس أوكسليد-تشامبرلين، والبرازيلي روبرتو فيرمينو، والسنغالي ساديو ماني، ومحمد صلاح في الدقائق (9، 59، 62، 68) على الترتيب.

بينما سجل ثلاثية السيتي كل من، الألماني ليروي سان، والبرتغالي برناردو سيلفا، والألماني إلكاي غوندوغان في الدقائق (41، 84، 90) على الترتيب.

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ويستضيف ليفربول فريق مانشستر سيتي اليوم الأحد في تمام الساعة (16:30) بتوقيت غرينتش، على ملعب "إنفيلد"، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة من "البريمير ليغ".

يذكر أن مانشستر سيتي توج بطلا للدوري في ذلك الموسم (2017-2018) برصيد 100 نقطة، متفوقا على جاره مانشستر يونايتد بفارق 19 نقطة كاملة.

بينما اكتفى ليفربول بالمركز الرابع برصيد 75 نقطة حينها.

المصدر: RT 

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