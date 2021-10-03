شاهد.. هدف عالمي بقدم صلاح اليمنى بعد التلاعب بالمدافعين!
Reuters PEDRO NUNES
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rfbd
أحرز النجم المصري محمد صلاح هدفا رائعا في "الملحمة الكروية" بين فريقه ليفربول وضيفه مانشستر سيتي (2-1)، اليوم الأحد، في قمة منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وتمكن "الفرعون" صلاح من مراوغة عدة لاعبين بمهارة عالية، قبل أن يرسل الكرة إلى الزاوية اليسرى البعيدة بتسديدة بيمناه، في الدقيقة 76 من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "أنفيلد".
هدف محمد صلاح من زاوية تانية عالمي 🇪🇬👑pic.twitter.com/H1aQXSNSzH— Liverpool بالعربى 🇪🇬 (@lfc_belaraby) October 3, 2021
الدوري الانجليزي. : ليفربول 2 - 1 مانشستر سيتي | هدف محمد صلاح كاملا مع الاعادات— السبت الممتاز (@cafcl_4) October 3, 2021
في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1
pic.twitter.com/JeJ4HINnCS
المصدر: RT
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.