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شاهد.. هدف عالمي بقدم صلاح اليمنى بعد التلاعب بالمدافعين!

الرياضة

شاهد.. هدف عالمي بقدم صلاح اليمنى بعد التلاعب بالمدافعين!
Reuters PEDRO NUNES
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أحرز النجم المصري محمد صلاح هدفا رائعا في "الملحمة الكروية" بين فريقه ليفربول وضيفه مانشستر سيتي (2-1)، اليوم الأحد، في قمة منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتمكن "الفرعون" صلاح من مراوغة عدة لاعبين بمهارة عالية، قبل أن يرسل الكرة إلى الزاوية اليسرى البعيدة بتسديدة بيمناه، في الدقيقة 76 من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "أنفيلد".

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المصدر: RT 

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