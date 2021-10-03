صلاح يحقق عدة أرقام ويرفض التعليق على هدفه العالمي في مرمى مانشستر سيتي

رفض النجم المصري محمد صلاح الحديث عن هدفه العالمي في مرمى مانشستر سيتي، لدى حديثه لوسائل الإعلام في نهاية المباراة، مؤكداً أنه سيتحدث عن الهدف بعد مشاهدته له لاحقا.

وسجل صلاح الهدف الثاني لفريقه ليفربول في الدقيقة 76 من عمر المباراة، بمجهود فردي كبير وبطريقة رائعة، بعد مراوغة عدد من مدافعي السيتي.

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ووفقا لشبكة "أوبتا" العالمية المتخصصة في الأرقام والإحصاءات الخاصة باللاعبين، فإن محمد صلاح سجل 8 أهداف وصنع ثلاثة في ثماني مباريات من تسع مباريات في جميع المسابقات هذا الموسم، وساهم في تسجيل أكبر عدد من الأهداف حتى الآن في الموسم (2021-22) أكثر من أي لاعب آخر في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل النجم المصري في آخر 7 مباريات مع "الريدز" في جميع المسابقات، معادلا أطول سلسلة من الأهداف مع فريقه (آخر مرة حققها في أبريل 2018).

ورفع محمد صلاح رصيده إلى 103 أهداف حتى الآن في "البريميرليغ" (101 مع ليفربول وهدفين مع تشيلسي)، وبات على بعد هدف واحد فقط من معادلة رقم الإيفواري ديدييه دروغبا مهاجم تشيلسي السابق، متصدر قائمة هدافي الأفارقة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفيما يلي ترتيب لاعبي إفريقيا في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز:

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1- الإيفواري ديدييه دروغبا: 104 أهداف

2- المصري محمد صلاح: 103 أهداف

3- السنغالي ساديو ماني: 99 هدفا

4- التوغولي إيمانويل أديبايور: 97 هدفا

5- النيجيري ياكوبو إيجيبينى: 95 هدفا

6- الجزائري رياض محرز: 67 هدفا

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7- الغابوني بيير-إيمريك أوباميانج: 66 هدفا

8- الإيفواري يايا توريه: 62 هدفا

9- النيجيري نوانكو كانو: 54 هدفا

10- النيجيري إيفا إيكوكو: 53 هدفا.

المصدر: وكالات