لاعب إيفرتون يستفز رونالدو بعد تسجيله هدفا في مرمى فريقه (فيديو)
سقط مانشستر يونايتد في فخ التعادل في عقر داره أمام ضيفه إيفرتون (1-1) في اللقاء الذي جمعهما اليوم السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وسجل المهاجم الفرنسي أنتوني مارسيال هدف التقدم "للشياطين الحمر" في الدقيقة 43 من زمن الشوط الأول.
ورد لاعب خط الوسط الإنجليزي أندروس تاونسيند بهدف التعادل لفريق إيفرتون في الدقيقة 65 واحتفل به على طريقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وأمام أنظاره، على ملعب "أولد ترافورد".
الدوري الانجليزي : مانشستر يونايتد 1 - 1 ايفرتون | هدف تاوسند— السبت الممتاز (@cafcl_4) October 2, 2021
في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1
pic.twitter.com/pt8mBG17QK
أندروس تاونسند سجل هدف التعادل لـ إيفرتون واحتفل على طريقة رونالدو أمام جماهير اليونايتد 😅#توووفه#MUNEVEpic.twitter.com/fcmlHAa5ih— صحيفة توووفه الرياضية (@toofa_om) October 2, 2021
واكتفى مانشستر يونايتد بنقطة يتيمة بعد هذا التعادل المخيب، رفع بها رصيده إلى 14 نقطة، وتقدم إلى المركز الثاني في جدول ترتيب "البريمير ليغ"، متأخرا بفارق الأهداف عن ليفربول المتصدر، الذي يستضيف فريق مانشستر سيتي صاحب المركز الرابع برصيد 13 نقطة، غدا الأحد، في قمة مباريات هذه الجولة.
في المقابل، تقدم إيفرتون إلى المركز الثالث برصيد 14 نقطة أيضا، وبانتظار نتائج بقية المباريات في إطار منافسات الجولة السابعة أيضا للدوري الإنجليزي الممتاز.
المصدر: RT
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