مدرب مانشستر يونايتد يكشف سبب جلوس رونالدو على الدكة أمام إيفرتون

قرر النرويجي أولي غونار سولشاير، مدرب مانشستر يونايتد، عدم زج النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في التشكيلة الأساسية للفريق أمام ضيفه إيفرتون، في الجولة السابعة "للبريمير ليغ".

وبدأ سولشاير بكل من الثلاثي، الأوروغوياني إدينسون كافاني والفرنسي أنتوني مارسيال وميسون غرينوورد في خط الهجوم ضمن التشكيلة الأساسية "للشياطين الحمر" في مواجهة إيفرتون، على ملعب "أولد ترافورد" في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وقال سولشاير: "قمنا بمجهود مميز يوم الأربعاء الماضي، كانت الأمور مرهقة جدا من الناحية البدنية والعاطفية".

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وأضاف: "لهذا السبب قررنا تجديد صفوفنا وتنشيط الفريق نوعا ما، لأن بداية هذه المباراة ضد إيفرتون ستكون هامة للغاية خاصة وأنها تقام في وقت مبكر من اليوم".

وتابع المدرب النرويجي: "لقد تحدثنا حول تأثير البدلاء وما فعلوه في المباراة الماضية، وربما يحدث نفس الأمر اليوم، كافاني ومارسيال يعرفان مدى جودتهما ويدركان أهميتهما بالنسبة لنا، ونحن بحاجة لكل اللاعبين خلال هذا الموسم لحاجتنا للمداورة في بعض الأحيان".

وأنهى سولشاير حديثه: "نحن نحتاج إلى التحكم في دقائق اللعب بالنسبة للاعبين، للتأكد من وحدة الفريق ومدى عمق التشكيل الذي نمتلكه".

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 13 نقطة، متأخرا بفارق نقطة عن ليفربول المتصدر.

المصدر: وكالات