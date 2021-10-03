شاهد.. مدرب يوفنتوس يركل مهاجمه أثناء المباراة

شهد "ديربي" مدينة تورينو، بين يوفنتوس وجاره تورينو، مساء أمس السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم، واقعة غريبة بطلها مدرب "البيانكونيري".

ووجه المدير الفني لفريق يوفنتوس الإيطالي ماسيميليانو أليغري (54 عاما) ركلة لمهاجمه فيديريكو بيرنارديسكي بالقرب من خط التماس، ليظهر على وجه المهاجم الشعور بالألم والغضب وربما عدم الرضى عن أدائه ونتيجة المباراة التي كانت تشير إلى التعادل السلبي حتى ذلك الحين.

Аллегри зарядил Бернардески волшебным пинком 🦶



Глядя на гримасу боли на лице Федерико, остальные игроки «Юве» решили не злить тренера и вырвали победу у «Торино» 💪 pic.twitter.com/0c12RCG6GK — Матч ТВ (@MatchTV) October 3, 2021

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واقتنص بعد ذلك لاعب "البيانكونيري" الجديد مانويل لوكاتيلي هدف الفوز الوحيد له بتسديدة قوية زاحفة من مشارف منطقة الجزاء، في الوقت القاتل عند الدقيقة 86 من زمن اللقاء الذي جرى على ملعب " أولمبيكو دي تورينو" بمدينة تورينو.

وواصل فريق يوفنتوس صحوته وحقق انتصاره الثالث على التوالي، بعد هزيمتين وتعادلين، وتقدم إلى المركز الثامن على سلم ترتيب الدوري، برصيد 11 نقطة، بانتظار بقية مباريات الجولة السابعة "للكالتشييو".

المصدر: RT