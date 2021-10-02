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يوفنتوس يحسم "ديربي" تورينو برصاصة لوكاتيلي (فيديو)

الرياضة

يوفنتوس يحسم
Reuters /Massimo Pinca
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انتزع فريق يوفنتوس فوزا ثمينا من جاره تورينو (1-0) في الوقت القاتل من زمن "الديربي" الذي جمعهما مساء يوم السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ويدين يوفنتوس "البيانكونيري" بالفضل في انتصاره للاعبه الجديد مانويل لوكاتيلي، الذي أقتنص هدف الفوز الوحيد له بتسديدة قوية زاحفة من مشارف منطقة الجزاء، في الوقت القاتل عند الدقيقة 86 من عمر المباراة التي جرت على ملعب " أولمبيكو دي تورينو" بمدينة تورينو.

وحقق يوفنتوس انتصاره الثالث على التوالي، ورفع رصيده إلى 11 نقطة، وتقدم إلى المركز الثامن في جدول ترتيب "الكالتشييو"، بانتظار بقية مباريات هذه الجولة.

في المقابل، توقف رصيد تورينو عند 8 نقاط، ويشغل المركز الثامن حتى الآن، على سلم ترتيب الدوري حتى الآن.

المصدر: RT 

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