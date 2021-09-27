لانس ينهي سجل مارسيليا الخالي من الهزيمة ويقفز لوصافة "الليغ 1"

قفز لانس إلى المركز الثاني في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم "الليغ 1"، بعد فوزه 3-2 على أولمبيك مارسيليا صاحب الأرض في مباراة مثيرة، أمس الأحد.

وسجل ويسلي سعيد، هدف الفوز بضربة رأس بعدما نجح ديميتري باييه في إحراز هدفين ليدرك التعادل 2-2 لمارسيليا، عقب تقدم لانس بواسطة فلوريان سوتوكا، وبرشيمسلاف فرانكوفسكي.

وبعد هذا الفوز، رفع لانس رصيده إلى 15 نقطة من ثماني مباريات، ويتأخر بفارق تسع نقاط عن باريس سان جيرمان المتصدر، الذي فاز 2-0 على مونبلييه السبت.

ويأتي مارسيليا في المركز الثالث وله 14 نقطة من سبع مباريات بعدما خسر لأول مرة هذا الموسم.

ويملك مارسيليا مباراة واحدة مؤجلة وستكون في ضيافة نيس بعد إلغاء المواجهة السابقة الشهر الماضي بسبب شغب المشجعين.

المصدر: وكالات