مدرب منتخب مصر يخرج عن صمته بعد تسريب فيديو مثير للجدل

كشف المدرب العام لمنتخب مصر لكرة القدم ضياء السيد، أنه سيتقدم ببلاغ ضد مصور الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل تسجيل حلقة تلفزيونية.

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وأوضح السيد في تصريحات لموقع جريدة "الوطن" المصري أن الفيديو الذي تم تصويره وتسريبه، لم يكن على علم به، وبالتالي هو تصوير دون استئذان ويعد جريمة قانونية.

وتابع: "أخبرت المحامي الخاص، وسيتقدم ببلاغ رسمي يوم السبت المقبل ضد مصور الفيديو، والأمر كان مجرد كلام هزار بشكل شخصي تماما، وتمت عملية التسجيل دون علمي، وهو مخالف للقانون".

وأكد ضياء السيد: "لم أتجاوز في كلمة واحدة، مفيش لفظ واحد خارج في كلامي، والعبارات اللي اتسجلت هزار عادي وطبيعي بنقوله مع بعض بشكل شخصي، وطبعا أنا كنت بستعد للحلقة ومعرفش أن حد بيسجل".

وكان الفيديو المتداول، أثار جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي منذ أمس، وظهر ضياء السيد في الفيديو، وهو يقول بدعابة خلال رده على ضم شيكابالا قائد الزمالك للمنتخب "مش هيشوفها"، وتابع في حديثه الشخصي خلال استعداده للحلقة قائلا: "القاضية لبست" ردا على فوز الزمالك بالدوري.

المصدر: الوطن