ضياء السيد يكشف أول رسالة من صلاح ومصير شارة كابتن منتخب مصر

كشف المدرب العام لمنتخب مصر، ضياء السيد، أنه لن يتم سحب شارة القيادة من محمد صلاح، وفحوى أول رسالة وصلته من نجم ليفربول بعد خروج مصر من الدائرة الحمراء الخاصة بفيروس كورونا.

وصرح ضياء السيد عبر قناة الزمالك": "ليس من الذكاء أن نفتح مواضيع انتهت، صلاح قائد للمنتخب، كيف نسحب الشارة منه؟".

وشدد المدرب العام لمنتخب مصر: "نحترم جميع قرارات الجهاز الفني السابق بقيادة حسام البدري، ولم نتول المسؤولية من أجل تشويه قراراته بل نشكره على الفترة التي قضاها، وكل القرارات التي اتخذها".

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وكشف ضياء السيد "أول رسالة وصلتني من صلاح بعد خروج مصر من الدائرة الحمراء الخاصة بفيروس كورونا، قال لي الحمد لله يا كابتن، وإن شاء الله تعدي على خير".

وتابع "كذلك أخبرني محمد النني بأنه تعافى من إصابته، وعاد للتدريبات، وسيخوض مباراة مع أرسنال في كأس إنجلترا، يوم الأربعاء".

وأشار إلى أن البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر يتابع جميع اللاعبين المحترفين خارج مصر، وكذلك لاعبي المنتخب الأولمبي، لكنه لم يتطرق لملف الأعمار السنية".

المصدر: وكالات