ليفربول يكيل المديح "للملك" صلاح بعد تألقه في مباراة كريستال بالاس

حرص نادي ليفربول على الإشادة بنجمه المصري محمد صلاح بعد تألقه في مباراته أمام ضيفه كريستال بالاس (3-0) اليوم السبت، ضمن الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ونشر الحساب الرسمي لفريق ليفربول على موقع "تويتر" صورا "للفرعون" محمد صلاح، معلقا عليها: "لكل أُناسٍ ملك يَعرفونهُ، وملكنا في كل وقت صلاح".

لكل أُناسٍ ملك يَعرفونهُ، وملكنا في كل وقت صلاح ❤️👑 pic.twitter.com/HyeBcaEF6m — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) September 18, 2021

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وساهم محمد صلاح في فوز "الريدز" على ضيفه كريستال بالاس (3-0) اليوم السبت، بتسجيله الهدف الثاني له، ليرفع رصيده إلى أربعة أهداف في الموسم الحالي، ويحتفل بهدفه رقم 101 في 150 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز.

المصدر: "twitter/LFC_Arabic"