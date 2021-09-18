ليفربول يكيل المديح "للملك" صلاح بعد تألقه في مباراة كريستال بالاس
حرص نادي ليفربول على الإشادة بنجمه المصري محمد صلاح بعد تألقه في مباراته أمام ضيفه كريستال بالاس (3-0) اليوم السبت، ضمن الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
ونشر الحساب الرسمي لفريق ليفربول على موقع "تويتر" صورا "للفرعون" محمد صلاح، معلقا عليها: "لكل أُناسٍ ملك يَعرفونهُ، وملكنا في كل وقت صلاح".
لكل أُناسٍ ملك يَعرفونهُ، وملكنا في كل وقت صلاح ❤️👑 pic.twitter.com/HyeBcaEF6m— نادي ليفربول (@LFC_Arabic) September 18, 2021
وساهم محمد صلاح في فوز "الريدز" على ضيفه كريستال بالاس (3-0) اليوم السبت، بتسجيله الهدف الثاني له، ليرفع رصيده إلى أربعة أهداف في الموسم الحالي، ويحتفل بهدفه رقم 101 في 150 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز.
المصدر: "twitter/LFC_Arabic"
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