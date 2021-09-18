شاهد.. صلاح يحتفل بـ"طريقة جنونية" بهدف رائع

حقق فريق ليفربول فوزا مقنعا على ضيفه كريستال بالاس (3-0) في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريمير ليغ".

وافتتح المهاجم السنغالي ساديو ماني التسجيل "للريدز" في الدقيقة 43 من زمن الشوط الأول.

وضاعف النجم المصري محمد صلاح النتيجة في الدقيقة 78 بتسديدة رائعة "عالطاير" ليحتفل بطريقة صاخبة بهدفه الرابع في الموسم الحالي والـ101 في "البريمير ليغ"، والـ130 بقميص "الريدز" الذي خلعه وتلقى البطاقة الصفراء على إثر ذلك.

هدف محمد صلاح ضد كريستال بالاس

الهدف رقم 130 مع ليفربول#محمد_صلاحpic.twitter.com/2vPyBepvBs — رابطةعشاق محمد صلاح 🏆 (@Mo11Mosalah) September 18, 2021

واختتم اللاعب الغيني نابي كايتا ثلاثية أصحاب الأرض في الدقيقة قبل الأخيرة من زمن الوقت الأصلي للقاء الذي أقيم على ملعب "أنفيلد".

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وحقق ليفربول انتصاره الثاني على التوالي، والرابع في الموسم مقابل تعادل واحد، وانفرد بصدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة، متجاوزا بفارق ثلاث نقاط مانشستر سيتي الذي سقط في فخ التعادل السلبي أمام ضيفه ساوثهامبتون، وبالنتظار نتيجة مباراتي فريقي مانشستر يونايتد وتشيلسي أمام كل من أستون فيلا وتوتنهام على الترتيب.

في المقابل، توقف رصيد كريستال بالاس عند 5 نقاط ويشغل المركز الحادي عشر على سلم ترتيب "البريمير ليغ" حتى الآن.

المصدر: RT