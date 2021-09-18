 
مباشر

شاهد.. صلاح يحتفل بـ"طريقة جنونية" بهدف رائع

الرياضة

شاهد.. صلاح يحتفل بـ
AP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rbgw

حقق فريق ليفربول فوزا مقنعا على ضيفه كريستال بالاس (3-0) في المباراة التي جمعتهما  مساء اليوم السبت، في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريمير ليغ".

وافتتح المهاجم السنغالي ساديو ماني التسجيل "للريدز" في الدقيقة 43 من زمن الشوط الأول.

وضاعف النجم المصري محمد صلاح النتيجة في الدقيقة 78 بتسديدة رائعة "عالطاير" ليحتفل بطريقة صاخبة بهدفه الرابع في الموسم الحالي والـ101 في "البريمير ليغ"، والـ130 بقميص "الريدز" الذي خلعه وتلقى البطاقة الصفراء على إثر ذلك.

واختتم اللاعب الغيني نابي كايتا ثلاثية أصحاب الأرض في الدقيقة قبل الأخيرة من زمن الوقت الأصلي للقاء الذي أقيم على ملعب "أنفيلد".

إقرأ المزيد
التشكيلة الأساسية لمواجهة ليفربول وضيفه كريستال بالاس
التشكيلة الأساسية لمواجهة ليفربول وضيفه كريستال بالاس
إقرأ المزيد
لاعب مانشستر سيتي السابق: لم أصدق ما كنت أسمعه عن صلاح
لاعب مانشستر سيتي السابق: لم أصدق ما كنت أسمعه عن صلاح

وحقق ليفربول انتصاره الثاني على التوالي، والرابع في الموسم مقابل تعادل واحد، وانفرد بصدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة، متجاوزا بفارق ثلاث نقاط مانشستر سيتي الذي سقط في فخ التعادل السلبي أمام ضيفه ساوثهامبتون، وبالنتظار نتيجة مباراتي فريقي مانشستر يونايتد وتشيلسي أمام كل من أستون فيلا وتوتنهام على الترتيب.

في المقابل، توقف رصيد كريستال بالاس عند 5 نقاط ويشغل المركز الحادي عشر على سلم ترتيب "البريمير ليغ" حتى الآن.

المصدر: RT 

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا