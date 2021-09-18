أسطورة كرة السلة الأمريكي ليبرون جيمس يوجه رسالة إلى محمد صلاح
Globallookpress twitter/LFC_Arabic
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تفاعل الأمريكي أسطورة لوس أنجلوس ليكرز لكرة السلة للمحترفين، ليبرون جيمس، مع أرقام النجم المصري محمد صلاح التي يحققها مع فريقه ليفربول الإنجليزي لكرة القدم.
وحرص ليبرون جيمس على تهنئة محمد صلاح بوصوله لمباراته رقم 150 بقميص "الريدز" في "البريمير ليغ"، حيث أعاد نشر "تغريدة" ليفربول التي يتحدث خلالها عن إنجاز صلاح وعلق نجم السلة بوضع قلب أحمر بالإضافة إلى تحية اللاعب.
👏🏾👏🏾👏🏾👏🏾👏🏾👏🏾👏🏾👏🏾👏🏾❤️ https://t.co/IuBHXZouDC— LeBron James (@KingJames) September 18, 2021
وكتب ليفربول على حسابه الرسمي على موقع "تويتر": " أسطوري .. 150 مشاركة للملك المصري مع الريدز في الدوري الإنجليزي الممتاز".
المصدر: وكالات
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