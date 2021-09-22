لاعبو كرة القدم الأعلى أجرا في العالم 2021.. رونالدو يستعيد الصدارة على حساب ميسي وصلاح خامسا

استعاد كريستيانو رونالدو، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، صدارة قائمة لاعبي كرة القدم الأعلى دخلا في العالم لعام 2021، متفوقا على منافسه ليونيل ميسي، مهاجم باريس سان جيرمان.

ووفقا لمجلة "فوربس" الأمريكية العالمية، يكسب رونالدو، البالغ 36 عاما، دخلا سنويا يبلغ 125 مليون دولار، بواقع 70 مليون كراتب سنوي، بالإضافة إلى 55 مليون من الحقوق التجارية.

وخرج ميسي، البالغ 34 عاما، من المركز الأول في قائمة الأجور الأعلى، إذ يبلغ دخلة السنوي 110 ملايين دولار (75 مليون كراتب، بالإضافة إلى 35 مليون من الحقوق التجارية).

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وحل البرازيلي نيمار، البالغ من العمر 29 عاما، مهاجم باريس سان جيرمان، في المركز الثالث مرة أخرى بـ 95 مليون دولار (بينها 75 مليون كراتب، بالإضافة إلى 20 مليونا كحقوق تجارية وإعلانات)، وجاء رابعا زميله بالفريق الفرنسي، كيليان مبابي، البالغ من العمر 22 عاما، بدخل إجمالي 43 مليون دولار.

واختتم النجم المصري محمد صلاح، جناح ليفربول، البالغ 29 عاما، المراكز الخمسة الأولى محققا 41 مليون دولار هذا العام، خلفه جاء النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونيخ الألماني، بمبلغ 35 مليون دولار.

وحل الإسباني أندريس إنييستا، البالغ من العمر 37 عاما، مهاجم برشلونة السابق، في المركز السابع بمبلغ 35 مليون دولار، بعد توقيع عقد تمديد لمدة عامين مع فيسيل كوبي الياباني.

وفي المركز الثامن تواجد النجم الفرنسي بول بوغبا، لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي، بواقع 34 مليون دولار، وتاسعا غاريث بيل، نجم ريال مدريد الإسباني، بواقع 32 مليون دولار، وفي المركز العاشر حل زميله في الفريق الملكي إيدين هازارد، بواقع 29 مليون دولار.

المصدر: forbes.com