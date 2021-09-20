بوكيتينو يكشف عن حديثه مع ميسي بعد ظهوره غاضبا أثناء خروجه من الملعب

تحدث الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لباريس سان جيرمان، عن قراره تبديل مواطنه النجم ليونيل ميسي في مباراة الأحد أمام ليون 2-1ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الفرنسي.

وزج بوكيتينو بالمدافع المغربي أشرف حكيمي بدلا من ميسي في الدقيقة 75.

ولم ينل قرار بوكيتينو رضا ميسي إذ تجاهل المهاجم الأرجنتيني مصافحة المدرب، وتلفظ ببعض الكلمات معبرا عن اعتراضه على التبديل فيما يبدو.

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وقال بوكيتينو في تصريحات نشرتها شبكة "rmcsport" الفرنسية: "أعتقد أن الجميع يعلم أن لدينا الكثير من اللاعبين الجيدين للغاية، علينا أن نختار، سواء في قائمة المباراة، أو خلال اللقاء نفسه".

وتابع: "علينا التفكير في الأفضل للفريق ولكل لاعب، وأن نقرر، في بعض الأحيان تكون القرارات إيجابية والبعض الآخر لا، نحن هنا من أجل اتخاذ القرارات".

مضيفا: "نعلم أن اللاعبين لا يحبون الخروج من المباراة، قد يعجبهم مسألة التبديل وقد لا يحدث ذلك، ولكن علينا أن نختار كما قلت، سألت ميسي عن حالته عند خروجه، أخبرني أنه بخير، لا توجد مشاكل".

وفي تصريحات جديدة نشرتها صحيفة "ماركا" الإسبانية، قال المدرب الأرجنتيني: "أردت استبدال ميسي من أجل حمايته، خشية إصابة محتملة في المستقبل، لدينا مباريات هامة قادمة وعلينا حمايته".

المصدر: "وكالات"