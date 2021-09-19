شاهد.. نيمار يحرم ميسي من هدفه الأول بقميص باريس سان جيرمان قبل مغادرة الملعب

انتزع فريق باريس سان جيرمان فوزا ثمينا من ضيفه أولمبيك ليون، حامل لقب بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم، في الوقت القاتل للقاء الذي جمعهما مساء يوم الأحد، ضمن الجولة السادسة للدوري.

وضع البرازيلي لوكاس باكيتا فريق ليون في المقدمة بهدف سجله في الدقيقة 54 بتسديدة في الزاوية اليسرى.

ورد البرازيلي الآخر النجم نيمار بهدف التعادل للفريق الباريسي في الدقيقة 66 سجله من ضربة جزاء حصل عليها بنفسه، رغم وجود زميله النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في الملعب قبل مغادرته في الدقيقة 76 ودخول المغربي أشرف حكيمي بدلا منه.

كما أضاع حرم المقص الأيمن "البرغوث" من هدفه الأول بقميص الفريق الباريسي، في الدقيقة 34 من زمن الشوط الأول، عندما سدد كرة من ضربة حرة مباشرة.

Прямо сейчас «Лион» побеждает парижан – 0:1. Но Лео мог забивать еще в первом тайме 😱



Сначала Неймар сделал красивый пас, но от гола Лео спас вратарь. А потом аргентинцу чуть-чуть не хватило до красоты со штрафного 🔥 pic.twitter.com/vEDg7cL5aF — Матч ТВ (@MatchTV) September 19, 2021

واقتنص المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي هدف الفوز الثاني لأصحاب الأرض في الوقت القاتل عندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة على ملعب "حديقة الأمراء - Parc des Princes".

إقرأ المزيد

إقرأ المزيد

وحقق فريق باريس سان جيرمان بذلك انتصاراه السادس على التوالي، ويتربع على عرش صدارة الدوري "ليغ 1" بالعلامة الكاملة برصيد 18 نقطة.

في المقابل، مني أولمبيك ليون بالهزيمة الثانية بعد انتصارين متتالين، وتعادلين، ويشغل المركز التاسع على سلم الترتيب برصيد 8 نقاط.

المصدر: RT