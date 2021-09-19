 
مباشر

أول ظهور لميسي في "حديقة الأمراء" بقميص باريس سان جيرمان

الرياضة

أول ظهور لميسي في
twitter/PSG_English
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rboe

يخوض النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أول مباراة له على ملعب "حديقة الأمراء -Parc des Princes" اليوم الأحد، مع باريس سان جيرمان منذ انضمامه إليه قادما من برشلونة خلال الميركاتو الصيفي.

ويستضيف باريس سان جيرمان فريق ليون، حامل لقب بطل الدوري الفرنسي (ليغ1) لكرة القدم، اليوم في تمام الساعة (19:45) بتوقيت غرينتش، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري.

وزج الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، مدرب باريس سان جيرمان، بمواطنه ميسي في التشكيلة الأساسية التي سيبدأ بها هذه المباراة لمواجهة حامل اللقب:

بينما اختار الفرنسي جوزلين غورفينيك، المدير الفني لفريق ليون، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة الأمراء:

إقرأ المزيد
بن يدر ينقذ موناكو من الهزيمة (فيديو)
بن يدر ينقذ موناكو من الهزيمة (فيديو)

وحقق فريق باريس سان جيرمان 5 انتصارات متتالية حتى الآن، ويتصدر جدول ترتيب الدوري بالعلامة الكاملة برصيد 15 نقطة.

في المقابل، حقق ليون انتصارين متتالين في آخر مباراتين بعد تعادلين تخللهما هزيمة واحدة، ويشغل المركز التاسع على سلم الترتيب برصيد 8 نقاط.

المصدر: "twitter/PSG/ol"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا