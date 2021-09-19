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بوادر أزمة في باريس.. ميسي يرفض مصافحة بوكيتينو (فيديو)

الرياضة

بوادر أزمة في باريس.. ميسي يرفض مصافحة بوكيتينو (فيديو)
AP
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رفض النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مصافحة مواطنه ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لباريس سان جيرمان، خلال مواجهة ضيفه أولمبيك ليون يوم الأحد، في قمة الجولة السادسة من الدوري الفرنسي.

وزج بوكيتينو بالمدافع المغربي أشرف حكيمي بدلا من ميسي في الدقيقة 75.

وبعد خروج ميسي من أرض الملعب توجه بوكيتينو لمصافحته، إلا أن "البرغوث" رفض مد يده، وتلفظ ببعض الكلمات معبرا عن اعتراضه على استبداله فيما يبدو.

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وغادر ميسي أرضية الملعب عندما كانت النتيجة تشير إلى التعادل (1-1)، حيث تقدم لوكاس باكيتا للضيوف في الدقيقة 54، وتعادل نيمار جونيور من ركلة جزاء، في الدقيقة 66، ومن ثم اقتنص المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي هدف الفوز للفريق الباريسي عندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة على ملعب "حديقة الأمراء - Parc des Princes".

يذكر أن ليونيل ميسي (34 عاما) خاض أول مباراة له على ملعب "حديقة الأمراء" بقميص باريس سان جيرمان، لكنها الثالثة له في الدوري الفرنسي إضافة إلى مباراة ضمن دوري أبطال أوروبا، منذ انضمامه إلى صفوف الفريق الفرنسي خلال الميركاتو الصيفي، في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع ناديه السابق برشلونة.

المصدر: وكالات 

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