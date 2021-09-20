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الخليفي يهدي قميص ميسي لرئيس الوزراء الفرنسي (صورة)

الرياضة

الخليفي يهدي قميص ميسي لرئيس الوزراء الفرنسي (صورة)
Globallookpress Panoramic
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قدم القطري ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان، قميص نجم الفريق، الأرجنتيني ليونيل ميسي، لرئيس الوزراء الفرنسي، جان كاستكس.

وتواجد كاستكس في مدرجات ملعب حديقة الأمراء، الأحد، لحضور مباراة الفريق الباريسي وأولمبيك ليون، في أول ظهور لميسي بقميص "بي سي جي"، في معقل الفريق.

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وحقق سان جيرمان الفوز (2-1)، وبعد المباراة أهدى الخليفي القميص رقم 30، الذي يرتديه "ليو"، إلى رئيس الوزراء، مع وضع اسم الأخير عليه.
 
يذكر أن ليونيل ميسي البالغ 34 عاما خاض أول مباراة له على ملعب "حديقة الأمراء" بقميص باريس سان جيرمان، لكنها الثالثة له في الدوري الفرنسي، إضافة إلى مباراة ضمن دوري أبطال أوروبا، منذ انضمامه إلى صفوف الفريق الفرنسي خلال الميركاتو الصيفي، في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع ناديه السابق برشلونة.

المصدر: psg.fr

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