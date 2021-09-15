 
مباشر

شيريف يحقق مفاجأة من العيار الثقيل في أول ظهور له في دوري الأبطال (فيديو)

الرياضة

شيريف يحقق مفاجأة من العيار الثقيل في أول ظهور له في دوري الأبطال (فيديو)
AP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rar2

استهل فريق شيريف تيراسبول المولدوفي مشواره لأول مرة في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بفوز مفاجئ على ضيفه شاختيور دونيتسك الأوكراني (2-0) في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء.

ووقع على ثنائية الفريق المولدوفي كل من المهاجمين المالي أداما تراوري والغيني مومو ياساني في الدقيقتين (16 و62) على الترتيب.

إقرأ المزيد
شاهد.. باقة مختارة لأجمل الأهداف في تاريخ دوري الأبطال
شاهد.. باقة مختارة لأجمل الأهداف في تاريخ دوري الأبطال
إقرأ المزيد
نتائج مثيرة للمباريات الافتتاحية لدوري الأبطال (فيديو)
نتائج مثيرة للمباريات الافتتاحية لدوري الأبطال (فيديو)

وحصد فريق شيريف تيراسبول بذلك نقاط اللقاء الثلاث وتصدر ترتيب المجموعة الرابعة، بانتظار نتيجة مباراة فريق إنتر ميلان الإيطالي وضيفه ريال مدريد الإسباني في وقت لاحق من اليوم أيضا، على ملعب " Stadio San Siro Giuseppe Meazza" في مدينة ميلانو.

المصدر: RT 

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا