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شاهد.. هدف "الفتى الذهبي" هالاند في شباك بشكتاش

الرياضة

شاهد.. هدف
Globallookpress
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خرج فريق بوروسيا دورتموند الألماني بفوز ثمين من ملعب مضيفه بشكتاش التركي (2-0) في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء، في مستهل مشوارهما ضمن دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وحملت ثنائية الفريق الألماني توقيع كل من اللاعبين الإنجليزي الشاب جودي بيلينجهام (18 عاما) و"الفتى الذهبي" النرويجي إيرلينغ هالاند (21 عاما) في الدقيقتين (20 و45) على الترتيب.

بينما سجل المدافع الإسباني فرانسيسكو مونتيرو هدف أصحاب الأرض الوحيد عندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة على ملعب "فودافون أرينا" بمدينة إسطنبول التركية.

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وتصدر بوروسيا دورتموند ترتيب المجموعة الثالثة، بانتظار نتيجة مباراة فريق سبورتينغ لشبونة البرتغالي وضيفه أياكس أمستردام الهولندي، في وقت لاحق من اليوم أيضا، على ملعب " Stadio San Siro Giuseppe Meazza" في مدينة ميلانو.

المصدر: RT 

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