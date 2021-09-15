شاهد.. هيلير يمزق شباك فريق رونالدو الأول

قاد الفرنسي سباستيان هيلير فريقه أياكس أمستردام الهولندي لفوز ساحق على سبورتينغ لشبونة البرتغالي بعقر داره (5-1) يوم الأربعاء، في الجولة الأولى لدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

وأحرز سباستيان هيلير أربعة أهداف "بوكر أو سوبر هاتريك" في مرمى أصحاب الأرض في الدقائق (2، 9، 51 و63)، وتخلل منتصف الرباعية هدف زميله ستيفن برغيوس الذي سجله في الدقيقة 39 من زمن الشوط الأول.

بينما سجل المهاجم البرتغالي باولينهو هدف حفظ ماء الوجه لسبورتينغ لشبونة الفريق الأول للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد الحالي، في الدقيقة 33 من زمن الشوط الأول للمباراة على ملعب "خوسيه الفالادي" في العاصمة لشبونة.

أهداف مباراة أياكس أمستردام وسبورتينغ لشبونة تبدأ من الدقيقة (14:00)

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وتصدر أياكس امستردام ترتيب المجموعة الثالثة برصيد ثلاث نقاط، متفوقا بفارق الأهداف على فريق بوروسيا دورتموند الألماني الذي تغلب بدوره على مضيفه بشكتاش التركي (2-0) في المباراة التي جمعتهما يوم الأربعاء، على ملعب "فودافون أرينا" بمدينة إسطنبول التركية.

المصدر: RT