أول تعليق لرونالدو بعد خسارة مانشستر أمام يونغ بويز

أعرب كريستيانو رونالدو عن عدم رضاه بعد خسارة فريقه مانشستر يونايتد أمام مضيفه يونغ بويز السويسري، أمس الثلاثاء، في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وكتب رونالدو على حسابه في موقع "تويتر": "لم تكن النتيجة التي أردناها، ولكن حان الوقت الآن للتعافي جيدا والتركيز على المباراة التالية".

Wasn't the result we wanted, but now it’s time to recover well and focus on the next game!👏🏽👊🏽 #mufcpic.twitter.com/J97WdtIylR — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) September 14, 2021

وأسقط يونغ بويز ضيفه مانشستر يونايتد بهدف قاتل عبر البديل المهاجم الأمريكي جوردان سيباتشو، في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، ليفوز 2-1، ويفسد فرحة رونالدو الذي كان قد سجل هدف التقدم لفريقه في الدقيقة 13.

وعانى يونايتد أمام أصحاب الأرض بعدما خاض الشوط الثاني بعشرة لاعبين إثر طرد مدافعه آرون وان بيساكا في الدقيقة 35.

المصدر: حساب رونالدو على "تويتر"