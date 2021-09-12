بنزيما يدخل قائمة عظماء الدوري الإسباني ويتفوق على رونالدو

دخل الفرنسي كريم بنزيما مهاجم فريق ريال مدريد مساء يوم الأحد نادي أفضل عشرة هدافين في تاريخ الدوري الإسباني لكرة القدم "لا ليغا".

وسجل بنزيما ثلاثة أهداف "هاتريك" في مرمى سيلتا فيغو خلال المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الرابعة للدوري.

وبحسب إذاعة "كادينا كوبي" الإسبانية، فإن بنزيما رفع رصيده إلى 197 هدفا في الليغا، ليتقدم إلى المركز العاشر في قائمة الهدافين التاريخيين لليغا.

وفي ما يلي ترتيب أفضل 10 هدافين في تاريخ الدوري الإسباني لكرة القدم:

1- الأرجنتيني ليونيل ميسي 472 هدفا

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2- البرتغالي كريستيانو رونالدو 311 هدفا

3- الإسباني تيلمو زارا 251 هدفا

4- المكسيكي هوغو سانشيز 234 هدفا

5- الإسباني راؤول غونزاليس 228 هدفا

6- ألفريدو دي ستيفانو (الأرجنتين - إسبانيا) 227 هدفا

7- الإسباني سيزار 222 هدفا

8- الإسباني كويني 219 هدفا

9- الإسباني باهينو 212 هدفا

10- الفرنسي كريم بنزيما 197 هدفا.

وبحسب شبكة "سكواكا" للإحصائيات، فإن بنزيما ساهم في تسجيل 9 أهداف لريال مدريد في أول 4 مباريات في الليغا هذا الموسم (أحرز 5 أهداف وصنع 4 أخرى).

وبات كريم بنزيما أفضل لاعب أساسي في صفوف ريال مدريد بعد 4 مباريات من انطلاق الليغا، متفوقا على النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في موسم 2015-2016 (أحرز 5 أهداف وصنع هدفا واحدا).

Karim Benzema has been directly involved in more league goals than any other player in Europe's top five divisions this season:



◎ 4 games

◉ 5 goals

◉ 4 assists



Hat-trick hero. 🎩 pic.twitter.com/gN41uPIrSR — Squawka Football (@Squawka) September 12, 2021

المصدر: وكالات