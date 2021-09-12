ريال مدريد يكتسح سيلتا فيغو في ليلة توهج بنزيما

دك فريق ريال مدريد شباك ضيفه سيلتا فيغو (5-2) في المباراة التي جمعتهما يوم الأحد، وذلك في إطار منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم "لا ليغا".

وأحرز المهاجم الفرنسي كريم بنزيما ثلاثة أهداف "هاتريك" الأول والثاني والخامس في الدقائق (24 و46 و88 من ضربة جزاء)، ليرفع رصيده إلى 198 هدفا ويصبح أفضل عاشر هداف في تاريخ ريال مدريد بالدوري الإسباني لكرة القدم.

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بينما سجل البرازيلي فينيسيوس جونيور الهدف الثالث بحلول الدقيقة 55، فيما افتتح الفرنسي الشاب إدواردو كامافينغا الوافد الجديد إلى الفريق الملكي سجله التهديفي بقميص "الميرينغي" بإحرازه الهدف الرابع له في الدقيقة 72 من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "سانتياغو برنابيو" في العاصمة مدريد، بعد الانتهاء من ترميمه.

وحقق ريال مدريد بذلك انتصاره الثاني على التوالي والثالث في الموسم الحالي للدوري مقابل تعادل واحد، ويحتل صدارة الدوري برصيد 10 نقاط، بفارق الأهداف عن كل من فالنسيا وأتلتيكو مدريد على الترتيب، وبانتظار نتيجة مباراة برشلونة وإشبيلية المؤجلة.

بينما مني سيلتا بالهزيمة الثانية على التوالي بعد فوز وتعادل، ويشغل المركز السابع عشر على سلم الترتيب في الليغا.

المصدر: RT