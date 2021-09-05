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نيمار وميسي وجها لوجه في "كلاسيكو العالم" بين البرازيل والأرجنتين

الرياضة

نيمار وميسي وجها لوجه في
Reuters /Ricardo Moraes
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كشف مدربا منتخبي البرازيل والأرجنتين عن التشكيلة الأساسية لخوض المباراة التي تجمعهما، اليوم الأحد، وذلك ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022".

وسيبدأ البرازيلي تيتي، المدير الفني لمنتخب "السيليساو"، هذه المباراة الهامة ضد غريمه التقليدي المنتخب الأرجنتيني، بالتشكيلة الأساسية التالية:

بينما وضع ليونيل سكالوني، مدرب "التانغو"، التشكيلة الأساسية التالية، لمواجهة "السامبا":

 

المصدر: وكالات 

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