نيمار وميسي وجها لوجه في "كلاسيكو العالم" بين البرازيل والأرجنتين
كشف مدربا منتخبي البرازيل والأرجنتين عن التشكيلة الأساسية لخوض المباراة التي تجمعهما، اليوم الأحد، وذلك ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022".
وسيبدأ البرازيلي تيتي، المدير الفني لمنتخب "السيليساو"، هذه المباراة الهامة ضد غريمه التقليدي المنتخب الأرجنتيني، بالتشكيلة الأساسية التالية:
Se liga na escalação do Brasil para enfrentar a Argentina daqui a pouco!— CBF Futebol (@CBF_Futebol) September 5, 2021
🇧🇷 x 🇦🇷 - 16h | #BRAxARG#eliminatoriaspic.twitter.com/Wc4E0pkCwm
بينما وضع ليونيل سكالوني، مدرب "التانغو"، التشكيلة الأساسية التالية، لمواجهة "السامبا":
🏆 #Eliminatorias 📋 ¡Once inicial confirmado! ⚽— Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) September 5, 2021
Así formará @Argentina 🇦🇷 para el encuentro ante #Brasil 🇧🇷 pic.twitter.com/XJOjtb8VG2
المصدر: وكالات
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