نيمار وميسي وجها لوجه في "كلاسيكو العالم" بين البرازيل والأرجنتين

كشف مدربا منتخبي البرازيل والأرجنتين عن التشكيلة الأساسية لخوض المباراة التي تجمعهما، اليوم الأحد، وذلك ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022".

وسيبدأ البرازيلي تيتي، المدير الفني لمنتخب "السيليساو"، هذه المباراة الهامة ضد غريمه التقليدي المنتخب الأرجنتيني، بالتشكيلة الأساسية التالية:

Se liga na escalação do Brasil para enfrentar a Argentina daqui a pouco!



🇧🇷 x 🇦🇷 - 16h | #BRAxARG#eliminatoriaspic.twitter.com/Wc4E0pkCwm — CBF Futebol (@CBF_Futebol) September 5, 2021

بينما وضع ليونيل سكالوني، مدرب "التانغو"، التشكيلة الأساسية التالية، لمواجهة "السامبا":

المصدر: وكالات