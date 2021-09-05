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الترتيب النهائي للدول العربية في دورة الألعاب البارالمبية "طوكيو 2020"

الرياضة

الترتيب النهائي للدول العربية في دورة الألعاب البارالمبية
Reuters /AFP
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حصدت الدول العربية 57 ميدالية ضمن فعاليات النسخة الــ16 من دورة الألعاب البارالمبية الصيفية "طوكيو 2020"، التي استضافتها اليابان خلال الفترة من 24 أغسطس الماضي، وحتى 5 سبتمبر 2021.

وتصدرت تونس قائمة الدول العربية، من حيث عدد الميداليات الذهبية والفضية، والمركز الثاني في الترتيب العام برصيد 11 ميدالية (4 ميداليات ذهبية، و5 فضية، وبرونزيتان).

بينما تربعت الجزائر على عرش الترتيب العام للعرب، برصيد 12 ميدالية (4 ميداليات ذهبية، و4 ميداليات فضة، و4 ميداليات برونزية).

وفي ما يلي ترتيب الدول العربية في دورة الألعاب البارالمبية "طوكيو 2020" من حيث الميداليات الذهبية:

1- تونس - 11 ميدالية (4 ميداليات ذهبية، و5 فضية، وبرونزيتان).

الترتيب النهائي للدول العربية في دورة الألعاب البارالمبية

2- الجزائر – 12 ميدالية (4 ميداليات ذهبية، و4 ميداليات فضة، و4 ميداليات برونزية).

الترتيب النهائي للدول العربية في دورة الألعاب البارالمبية

3- المغرب – 11 ميدالية (4 ميداليات ذهبية، و4 ميداليات فضية، و3 ميداليات برونزية).

الترتيب النهائي للدول العربية في دورة الألعاب البارالمبية

4- الأردن – 5 ميداليات (4 ميداليات ذهبية، وبرونزية واحدة).

الترتيب النهائي للدول العربية في دورة الألعاب البارالمبية

5- الإمارات – 3 ميداليات (ميدالية ذهبية واحدة، وميدالية فضية واحدة، وميدالية برونزية واحدة).

الترتيب النهائي للدول العربية في دورة الألعاب البارالمبية

6- مصر – 7 ميداليات (5 ميداليات فضية، وميداليتان برونزيتان).

الترتيب النهائي للدول العربية في دورة الألعاب البارالمبية

7- العراق – 3 ميداليات (ميدالية فضية واحدة، وميداليتان برونزيتان).

الترتيب النهائي للدول العربية في دورة الألعاب البارالمبية

8- الكويت – ميداليتان (ميدالية فضية واحدة، وميدالية برونزية واحدة).

الترتيب النهائي للدول العربية في دورة الألعاب البارالمبية

9- السعودية - ميدالية برونزية واحدة.

الترتيب النهائي للدول العربية في دورة الألعاب البارالمبية

10- سلطنة عمان - ميدالية برونزية واحدة.

الترتيب النهائي للدول العربية في دورة الألعاب البارالمبية

11- قطر - ميدالية برونزية واحدة.

الترتيب النهائي للدول العربية في دورة الألعاب البارالمبية
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المصدر: وكالات 

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