الجدول النهائي لميداليات الألعاب البارالمبية "طوكيو 2020"

أسدل الستار رسميا اليوم الأحد، على فعاليات النسخة الـ16 من دورة الألعاب البارالمبية الصيفية "طوكيو 2020"، التي استضافتها العاصمة اليابانية من 24 أغسطس الماضي، وحتى 5 سبتمبر الجاري.

وتربعت الصين على عرش الصدارة لهذه الألعاب البارالمبية "طوكيو 2020" برصيد 207 ميداليات (96 ذهبية، 60 فضية، 51 برونزية)، متقدمة بفارق كبير على وصيفتها بريطانيا التي حصلت على 124 ميدالية (41 ذهبية، 38 فضية، 45 برونزية).

واحتلت الولايات المتحدة الأمريكية المركز الرابع في الترتيب العام برصيد 104 ميداليات، والمركز الثالث من حيث عدد الميداليات الذهبية (37 ذهبية، 36 فضية، 31 برونزية)، ومن ثم فريق اللجنة البارالمبية الروسية في المرتبة الرابعة (من حيث الميداليات الذهبية) والمركز الثالث في الترتيب العام برصيد 118 ميدالية (36 ميدالية ذهبية، 33 فضية، 49 برونزية).

وشارك الفريق البارالمبي الروسي في هذه الدورة تحت راية اللجنة البارالمبية الروسية، وذلك بسبب عقوبات الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، وتم عزف مقطوعة من مؤلفات الموسيقي الروسي الشهير بيوتر تشايكوفسكي، أثناء تتويج الرياضيين الروس بدلا من النشيد الوطني الروسي.

وفي ما يلي جدول ميداليات دورة الألعاب البارالمبية "طوكيو 2020":

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المصدر: وكالات