حفل اختتام دورة الألعاب البارالمبية "طوكيو 2020".. صور

تجري رسميا اليوم الأحد، مراسم حفل اختتام النسخة الـ16 من دورة الألعاب البارالمبية الصيفية "طوكيو 2020"، التي استضافتها العاصمة اليابانية من 24 أغسطس الماضي، وحتى 5 سبتمبر الجاري.

واحتضنت العاصمة اليابانية طوكيو الألعاب البارالمبية "لذوي الاحتياجات الخاصة"، التي أجلت لمدة سنة في ظل قيود صارمة لتفادي تفشي فيروس كورونا، وذلك بعد أسبوعين من استضافتها دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2020، بنجاح كبير.

وحظرت السلطات اليابانية حضور المشجعين في الألعاب البارالمبية، حيث تسجل البلاد أعدادا قياسية في الإصابات بفيروس كورونا، رغم الإجراءات الصارمة وحالة الطوارئ في مناطق عدة منها.

وشارك حوالى 4400 رياضي في الألعاب البارالمبية، تنافسوا في 22 رياضة، بينها نوعان جديدان وهما الريشة الطائرة "البادمنتون"، والتايكواندو، معظم الرياضات مشتركة بين الأولمبياد والألعاب البارالمبية، على غرار ألعاب القوى والسباحة.

وتربعت الصين على عرش صدارة الترتيب العام برصيد 207 ميداليات (96 ذهبية، 60 فضية، 51 برونزية)، وتلتها بريطانيا في المركز الثاني برصيد 124 ميدالية (41 ذهبية، 38 فضية، 45 برونزية).

واحتلت الولايات المتحدة الأمريكية المركز الثالث برصيد 104 ميدالية (37 ذهبية، 36 فضية، 31 برونزية)، ومن ثم فريق اللجنة الأولمبية الروسية في المرتبة الرابعة (من حيث الميداليت الذهبية) برصيد 118 ميدالية (36 ميدالية ذهبية، 33 فضية، 49 برونزية).

وفي ما يلي ترتيب الدول في دورة الألعاب البارالمبية "طوكيو 2020"، بعد منافسات اليوم السبت 4 سبتمبر 2021 (حسب الميداليات الذهبية).

Reuters

Reuters

Reuters

Reuters

Reuters

Reuters

Reuters

Reuters

Reuters

Reuters

Reuters

المصدر: وكالات