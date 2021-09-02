السويد تهزم إسبانيا وتقطع سلسلة مذهلة من "اللاهزائم".. فيديو

ألحق منتخب السويد هزيمة مفاجئة بضيفه الإسباني (2-1) في المباراة التي جمعتهما يوم الخميس، في إطار الجولة الرابعة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

فاجأ الإسباني كارلوس سولر باراغان أصحاب الأرض بهدف مبكر سجله في الدقيقة الخامسة من انطلاق صافرة البداية.

ولكن السويد ردت الصاع صاعين وسريعا بإحراز هدفين عبر كل من اللاعبين ألكسندر إيساك وفيكتور كلايسون في الدقيقتين (6 و57) على الترتيب.

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وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن إسبانيا تلقت أول هزيمة في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم منذ مارس 1993، عندما خسرت أمام الدنمارك بهدف من دون رد.

وحققت إسبانيا سلسلة من 66 مباراة في التصفيات من دون تلقي أي خسارة، إذ فازت في 52 مواجهة مقابل 14 تعادلا.

وانفرد المنتخب السويدي بعد هذا الفوز بصدارة المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط حصدها من ثلاث مباريات، وابتعد بفارق نقطتين عن وصيفه الإسباني الذي لعب أربع مباريات.

المصدر: وكالات