منتخب إيطاليا لكرة القدم يحقق رقما قياسيا رغم تعثره أمام بلغاريا (فيديو)

واصل منتخب إيطاليا سلسلة "اللاهزائم" بتعادله مع ضيفه البلغاري (1-1) في اللقاء الذي جمعهما يوم الخميس، ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022".

وسجل الإيطالي فيدريكو كييزا الهدف الأول لأبطال أوروبا في الدقيقة 16، ورد البلغاري أتاناس إيليف بهدف التعادل للضيوف في الدقيقة 40 من زمن الشوط الأول للمباراة التي أقيمت على ملعب أرتيميو فرانكي "فلورنسا".

ووصل منتخب إيطاليا بطل "يورو 2020" بذلك إلى المباراة رقم 35 من دون هزيمة ليعادل بذلك الرقم القياسي الأوروبي لإسبانيا.

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ويتصدر منتخب إيطاليا قائمة المجموعة الثالثة برصيد 10 نقاط، بفارق 4 نقاط عن وصيفه منتخب سويسرا الذي لعب مباراتين أقل، ويليهما في المركز الثالث منتخب إيرلندا الشمالية برصيد 4 نقاط حصدها من 3 مباريات.

بينما تشغل بلغاريا المركز الرابع على سلم الترتيب برصيد نقطتين فقط من 4 مباريات، ومن ثم ليتوانيا في المركز الخامس الأخير من دون نقاط، بعد ثلاث مباريات.

المصدر: وكالات