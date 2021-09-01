شاهد.. لمسة سحرية لرونالدو قبل مواجهة إيرلندا

يخوض منتخب البرتغال مباراة هامة أمام ضيفه الإيرلندي، اليوم الأربعاء، على ملعب "ألغارفي" في مدينة فارو، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم "قطر 2022".

ونشر الحساب الرسمي لمنتخب البرتغال على موقع "تويتر" مقطع فيديو لتدريبات "برازيليي أوروبا" وفي مقدمتهم النجم كريستيانو رونالدو، الذي خطف الأضواء بلمسة سحرية.

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وسيسطر رونالدو التاريخ اليوم، في حال تسجيله في شباك إيرلندا، حيث يحتاج إلى هدف واحد لينفرد بلقب الهداف الأول في العالم على مستوى المنتخبات عبر التاريخ، وفك شراكته مع المهاجم الإيراني المعتزل، علي دائي، برصيد 109 أهداف لكل واحد منهما حتى الآن.

يذكر أن كريستيانو رونالدو (36 عاما) رحل مؤخرا عن يوفنتوس وانضم إلى صفوف مانشستر يونايتد الذي دافع عن ألوانه في الفترة ما بين عامي 2003 و2009، وحقق معه ثمانية ألقاب كبرى، وسجل 118 هدفا خلال 292 مباراة، وفاز معه بالكرة الذهبية الأولى عام 2008.

المصدر: وكالات