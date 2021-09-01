رونالدو على موعد مع كتابة تاريخ جديد في عالم كرة القدم الليلة

تتجه أنظار عشاق كرة القدم، اليوم الأربعاء، صوب ملعب "ألغارفي" في فارو، الذي سيكون مسرحا لمواجهة البرتغال وضيفتها إيرلندا، في الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لمونديال 2022.

وتقام المباراة في تمام الساعة 21:45 بتوقيت مكة المكرمة.

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وسيكون النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، على موعد لصناعة التاريخ، ففي حال تسجيله في شباك إيرلندا، سينفرد بالرقم القياسي من حيث عدد الأهداف الدولية، الذي يتقاسمه حاليا مع النجم الإيراني المعتزل، علي دائي، برصيد 109 أهداف لكل واحد منهما.

Cristiano Ronaldo needs one more goal to become all-time record international scorer. Currently tied on 109 goals with Iran’s Ali Daei. Portugal have three games coming up in 10 days - against Ireland, Qatar and Azerbaijan — Kaveh Solhekol (@SkyKaveh) August 28, 2021

وحتى ولم يتحقق الهدف المنشودة في مباراة إيرلندا، فسيكون رونالدو أمام فرصتين أخريين للتسجيل عندما تواجه البرتغال منتخب قطر في الجولة الخامسة من التصفيات، يوم 4 سبتمبر، وأذربيجان في الجولة السادسة في السابع من الشهر ذاته.

وتتصدر البرتغال ترتيب المجموعة الأولى في التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال "قطر 2022"، برصيد 7 نقاط بفارق الأهداف أمام صربيا، علما بأن متصدر المجموعة يتأهل مباشرة إلى نهائيات كأس العالم فيما يخوض الوصيف، الملحق الأوروبي.

المصدر: "سكاي سبورتس"